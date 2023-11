Papa Francesco e le buone intenzioni dilapidate in un prontuario di parole vane 

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 1 novembre 2023) "Roma senza”: è il romanzo satirico e in parabole di Guido Morselli, pubblicato a metà degli anni Settanta e scritto a metà dei Sessanta conciliari per raccontare il declino della Chiesa roman... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti