Pallanuoto femminile | SIS Roma-Trieste 10-9 nel big match della sesta giornata della Serie A1

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Il weekend dedicato alle Coppe Europee rende praticamente uno spezzatino laA1 2023-2024 di: dopo i due incontri giocati ieri, nel bigodierno la SISbatte laper 10-9 e si riporta così a -3 da L’Ekipe Orizzonte, capolista a punteggio pieno, agganciando la Plebiscito Padova al secondo posto e staccando proprio la compagine giuliana, che sabato potrebbe essere raggiunta in quarta posizione dal Rapallo, impegnato in casa contro il Cosenza. Nel primo quarto la SIS prova ad allungare portandosi sul 3-1 con la doppietta di Ranalli, ma nella seconda metà del parzialerientra con la doppietta di De March per ...