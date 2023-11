Ostia | la gestione delle spiagge torna in mano al Campidoglio

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 1 novembre 2023)– Ledino ad essere affare di Roma. Con una delibera votata ieri in Assemblea capitolina, ilha abrogato l’articolo 13 del Regolamento speciale del decentramento amministrativo (voluto, nel 2011, dall’allora sindaco Gianni Alemanno), riappropriandosi della delega al Litorale. Il Municipio X non avrà dunque più autonomia in materia dilibere, concessioni balneari e chioschi: le competenze saranno spartite, nelle prossime settimane, tra gli uffici centrali del Comune. Il documento approvato martedì impegna infatti ilad istituire entro 30 giorni un tavolo tecnico permanente a cui parteciperanno il sindaco, il presidente del Municipio X, il presidente della Regione, l’Agenzia del Demanio e la Capitaneria di ...