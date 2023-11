Ostia commissariata Spiagge | territorio | salute | passa tutto al Campidoglio

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Dalle licenze per gli stabilimenti balneari al Demanio marittimo, dalla tutela del paesaggio alla salubrità della zona del litorale,ndo per i progetti di valorizzazione del: tutte le competenze sul litorale, che nel 2011 erano state delegate al X Municipio, tornano in capo al. Il Comune le gestirà attraverso una cabina di regia coordinata dal sindaco e composta dal presidente della Regione Lazio, dal presidente del Municipio e da rappresentanti dell'Agenzia del Demanio e della Capitaneria del Porto di Roma. Questo il contenuto della proposta di delibera 55/2022 portata ieri in Assemblea capitolina - dopo il parere favorevole del Municipio di- dall'assessore al Decentramento di Roma Capitale, Andrea Catarci, e approvata con 27 voti favorevoli e 5 contrari. Un atto, ha spiegato ...