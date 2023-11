(Di mercoledì 1 novembre 2023) Rudi Garcia aspetta Victor. L'attaccante del Napoli è partito per launa settimana fa quando alcuni tifosi lo incrociarono a Capodichino convinti stesse raggiungendo la squadra per la ...

Rudi Garcia aspetta Victor. L'attaccante del Napoli è partito per la Nigeria una settimana fa quando alcuni tifosi lo incrociarono a Capodichino convinti stesse raggiungendo la squadra per la trasferta di Berlino. Ma ...

Osimhen torna dalla Nigeria: la data del rientro in campo Corriere dello Sport

CdS – Osimhen torna a Napoli: svelata la data del possibile rientro in campo MondoNapoli

Di sicuro lo staff medico del Napoli gli ha lasciato un programma di cure fisioterapiche per cercare di accelerare il recupero dopo lo stiramento ...Nelle prossime ore Victor Osimhen rientrerà a Napoli dopo aver trascorso dei giorni in Nigeria per motivi personali. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare che l ...