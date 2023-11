Osimhen | problemi famigliari risolti in Nigeria Ora si torna a lavorare per il recupero

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Il Napoli conta i giorni per il ritorno in campo di Victor, un giocatore che rappresenta una risorsa inestimabile per la squadra. Nell’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, lo spazio calcistico si focalizza sull’attaccante del Napoli, Victor, il quale ha recentemente risolto i suoifamiliari in. La sua assenza dal campo ha destato l’attenzione di tutti, ma i tifosi azzurri possono ora respirare sollievo sapendo che il percorso diè in corso.ha risolto iin: la situazione Rudi Garcia, il tecnico azzurro, attende con ansia il ritorno in campo di. Il giocatoreno si è classificato all’ottavo posto nella ...