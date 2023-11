Operata da uno specializzando rimane tetraplegica | risarcita con oltre 700mila euro

Leggi su today

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Oggi Sabrina ha 42 anni e due figlie ormai grandi. Ma nessuna potrà purtroppo spostare le lancette prima del 22 agosto 2017. In quella data la donna, allora 36enne, si era sottoposta a un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore benigno. Un'operazione classificata a "rischio zero", ma...