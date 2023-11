Odio anti ebraico E tra la filosofa rossa e Dibba finisce in rissa

I talk show continuano a occuparsi della guerra tra Israele e Hamas , ospitando in studio pareri diversi tra di loro per animare un dibattito che in diverse occasioni non regge toni pacifici e sfocia ...

"Odio anti ebraico". E tra la Di Cesare e Di Battista finisce in rissa ilGiornale.it

Dimartedì, rissa Di Cesare-Di Battista: "Odio anti-ebraico", "è genocidio" Il Tempo

Alta tensione nello studio di DiMartedì sui drammatici fatti del Medio Oriente. Nel programma condotto da Giovanni Floris su La7, ...L'episodio delle stelle di David sui palazzi del XIV arrondissement di Parigi sta creando molta preoccupazione in Francia, anche nel mondo politico. Il ministro degli Interni Darmanin punta il dito co ...