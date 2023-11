"Odio anti ebraico". E tra la Di Cesare e Dibba finisce in rissa

Ma un'indagine di approfondimento sui discorsi d'e le loro conseguenze sarà attuata al termine della sessione di bilancio. L'ha detto martedì la presidente della Commissionediscriminazioni ...

"Odio anti ebraico". E tra la Di Cesare e Di Battista finisce in rissa ilGiornale.it

Antisemitismo, perché cresce in tutto il mondo La mappa dell'odio anti-Israele e la contrapposizione al sioni ilmessaggero.it

I talk show continuano a occuparsi della guerra tra Israele e Hamas, ospitando in studio pareri diversi tra di loro per animare un dibattito che in diverse occasioni non regge toni pacifici e sfocia i ...Gerusalemme, 1 nov. (Adnkronos/Dpa) - Undici soldati israeliani sono morti nel Nord della Striscia di Gaza in seguito all'esplosione di un missile anti carro. Le vittime hanno da 18 a 24 anni di età.