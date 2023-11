NXT 31 10 2023 Halloween Havoc Night 2

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto report di NXT. Siamo alla2 didopo una prima serata che ci ha regalato delle sorprese questa seconda non vuole essere di certo da meno. E quindi direi di non perdere altro tempo e di immergerci immediatamente nello show. Tables,Ladder & Scares: Creed Brothers vs Angel Garza & Humberto Carrillo (4 / 5) Settimana da incorniciare per i Creed Brothers che dopo il buonissimo debutto in quel di Raw contro l’Alpha Academy anche a distanza di 24 ore sfoderano una prestazione di livello in un match divertente e coinvolgente. Non solo i due fratelli si portano a casa anche questo match grazie alla loro Brutus Bomb attraverso un tavolo. Vincitori: Creed Brothers Toccherebbe ora a Tiffany Stratton e Fallon Henley ma la prima attacca alle spalle la ...