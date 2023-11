Nuovo Olimpo | come finisce il film di Ferzan Ozpetek?

Leggi su cultweb

(Di mercoledì 1 novembre 2023)con una cena a casa di Pietro (Andrea Di Luigi) e della moglie interpretata da Greta Scarano; la coppia invita a cena il regista Enea (Damiano Gavino), le cui cornee erano state operate e salvate in extremis dall’oftalmologo Pietro, con cui moltissimi anni prima aveva avuto una relazione segreta. Alla fine della cena, la moglie di Pietro esorta il marito a rincorrere Enea, cosciente che il vero amore della sua vita non era lei, bensì quel suo amante di gioventù. Pietro raggiunge Enea in un vicolo notturno al centro di Roma, si salutano pieni di malinconia, per poi però ritrovarci in un repentino salto temporale: nell’ultimissima inquadratura, vediamo i due che conversano amabilmente attorno ad un tavolo di una pizzeria, forse finalmente felici di poter vivere liberamente il loro amore dopo tantissimi ...