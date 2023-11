Nuovi campioni scientifici da stazione spaziale cinese tornano sulla Terra

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Pechino, 01 nov – (Xinhua) – Il quinto lotto disperimentali dallaTiangong e’ arrivato a Pechino, a seguito del rientro dell’equipaggio della missioneShenzhou-16 nella giornata di ieri.di 19 esperimenti, dal peso di circa 25 kg, sono stati riportati, tra cui cellule epatiche, proteine e acidi nucleici, piante di Arabidopsis, semi di riso, microbi resistenti alle radiazioni e alcuni materiali chimici. Sono stati consegnati al Technology and Engineering Center for Space Utilization presso l’Accademiadelle scienze. Gli scienziati condurranno esperimenti...

Una breccia per penetrare i segreti custoditi nel nucleo terrestre Analizzandodi olivina prelevati da dozzine di siti dell'isola canadese, i geochimici hanno ora misurato il più alto ...In passato è stato giocatore del Cervia ai tempi del reality “Campioni”, ha ideato e realizzato progetti ... ulteriore prospettiva amministrativa alla città e per affrontare nuovi cambiamenti che ...Dal 1 novembre 2020 Torino-Lazio non è più una partita come le altre. Da quella data passerà alla storia come la partita di Caicedo al 98'. L'ex centravanti ...