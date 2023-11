Nonno Alessandro spegne le sue prime 100 candeline Festa in provincia di Latina

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Pubblicato il 1 Novembre, 2023 Cresce il numero di centenari residenti nel comune di Fondi. Ieri grandepresso il ristorante “La Magnatora” perCatena che ha spento 100tra l’affetto di familiari e amici. Non hanno fatto mancare la loro presenza il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore al settore Demo-anagrafico Santina Trani che sono arrivati a sorpresa, assieme al consigliere Sergio Di Manno, per consegnare al festeggiato una targa a nome di tutta la città. Una vita lunghissima, quella del signor Catena, ma anche molto intensa, costellata di grandi gioie, sofferenze e grandi sacrifici. Il festeggiato e i suoi familiari hanno infatti ricordato gli anni della Seconda Guerra Mondiale durante i quali è stato fatto prigioniero sul fronte greco e deportato dapprima nei campi di concentramento in ...