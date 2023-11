"Non pagate il biglietto del treno". E ora il tiktoker marocchino finisce nei guai

Un giovane si aggirava sui convogli regionali umbri indossando anche il berretto da capo treno; faceva persino controlli ai viaggiatori. 'Sono il capo dei treni d'Italia,il biglietto' ; questa era la singolare esortazione che un ragazzo di 20 anni faceva ai passeggeri dei treni regionali umbri, su cui si aggirava indossando anche un berretto da capo treno e ...Sul social pubblica video in cui finge di essere un capotreno e invita gli utenti a viaggiare senza pagare il biglietto ... controllore bussa alla porta cercando di farti la multa, ma tu non gli apri" ...Elsa Fornero non perdona Matteo Salvini sul tema pensioni. Il commento in diretta tv è una vera mazzata per il leader della Lega.