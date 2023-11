Non chiamiamoli coloni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Mi chiedo perché iebraici siano chiamati così, quando in realtà espropriano e occupano case e terre altrui. Con questo principio dovremmo chiamare “” anche quelli che occupano le case in Italia.Pierluigi Ferdinando Pennativia Facebook Caro Pierluigi, come collega sai bene che la disinformazione passa per scelte lessicali tendenziose e ingannevoli, come quando la Meloni toglie il Reddito di cittadinanza agli “occupabili” che in realtà sono i disoccupati. O quando Piantedosi parla del “carico residuale” ossia i migranti scampati all’annegamento in mare. O quando l’America dice che tutti devono “rispettare le regole”, ma – notava Putin giorni fa – “nessuno le ha mai viste queste regole, non sono scritte da nessuna parte. L’America le fa e le disfa ogni mattina a suo piacere”. Quanto aiebraici, sono terroristi: sono ...