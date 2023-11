Neymar | infortunato al ginocchio | dà una festa e si scatena sulla pista da ballo

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 1 novembre 2023)sembra non aver perso le vecchie abitudini, anche con un infortunio grave al, che dovrà essere operato domani. Secondo quanto riportato da Footmercato: “L’ex giocatore del Psg non ha davvero riposato negli ultimi giorni come i medici gli hanno raccomandato di fare. Ha anche fatto il contrario di ciò che gli era stato prescritto se ci affidiamo alle informazioni pubblicate in Brasile.ha organizzato unadurata due giorni (sabato e domenica scorsi) nella sua villa a Rio de Janeiro. Secondo gli invitati, il giocatore di 31 anni era in ottime condizioni fisiche mentre sivada. «Gamba rotta sul campo,daballa come un matto», ha ...