Netanyahu | È la guerra più giusta | avanti fino alla vittoria

Non è solo la politica del governo estremista di. Non c'è mai stato un momento buono per ... "Questa è unain corso da anni. Ricordo almeno sei grossi scontri dal 2009. Nella maggior ...

Netanyahu: "È il tempo della guerra tra civiltà e barbarie" RaiNews

«I nostri soldati sono caduti in una guerra, nessuna delle quali è più giusta: la guerra per la nostra casa’»: lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu, commentando la morte di 12 militari ..."I nostri soldati sono caduti in una guerra, nessuna delle quali è più giusta: la guerra per la nostra casa": lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu, commentando la morte di 12 militari ...