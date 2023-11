Ndombele | in sovrappeso | litiga con il tecnico del Galatasaray per un hamburger

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 1 novembre 2023) L’avventura con la maglia deldi Tanguypotrebbe non essere lunga. L’ex centrocampista del Napoli, di proprietà del Tottenham, ha giàto con il suo nuovo allenatore Okan Buruk. Fin qui in Turchia ha raccolto appena sette presenze in totale, di cui solo una da titolare e ora potrebbe non giocare più. Dopo la partita di Champions contro il Bayern Monaco infatti sembra chee il suo allenatore abbiano avuto delle divergenze, il motivo sembra essere gli. IlOkan Buruk, che ha riportato in alto il club, ha cercato di rimettere in condizioni decenti, che si era presentato con ben 6 chili di troppo. Ma proprio dopo la sfida di Champions il calciatore rientrando in hotel avrebbe ordinato proprio un ...