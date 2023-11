Natalia Titova contro Amici e la De Filippi | «Perché ho lasciato davvero»

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Un clamoroso retroscena dopo il suo 'arrivederci e grazie' al talent di Canale 5 emerge dalle dichiarazioni rilasciate al settimanale Nuovo Tv a distanza di anni. Era il 2015 quando adentrò a far parte del corpo docenti. Bravissima nel suo particolare stile di danza, era stata corteggiata dalla redazione del talent di Maria Definendo per accettare la loro proposta e lasciando Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. La sua avventura si concluse dopo cinque anni. Ospite a Verissimo disse addio alla danza come professionista ma dietro questo punto definitivo messo alla sua carriera c'è altro. In una intervista rilasciata alla rivista diretta da Riccardo Signoretti la moglie di Massimiliano Rosolino ha spiegato il motivo del suo abbandono e delle cose che non le sono andate a genio durante ...