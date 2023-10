Napoli-Milan | Brambati | “Sono due squadre in stato confusionale”

... mercoledì 01 novembre, ore 21.00 Chi passa sfiderà ilagli ottavi Genoa - Reggiana: ... giovedì 02 novembre, ore 21.00 Chi passa sfiderà ilagli ottavi

Trovato un cadavere dopo Napoli-Milan. Precipitato mentre scavalcava al Maradona La Gazzetta dello Sport

Le vittorie contro Torino, Milan e Verona hanno portato un bottino pieno con zero ... in particolare a quelle sul giocatore del Napoli. Il polacco è ormai uno dei centrocampisti più importanti della ...Il Napoli non può giocare basso. La partita contro il Milan fa girare in tondo ma non da risposte. Il Napoli, non è nella condizione di fare una scelta semplice, perché il calcio ha bisogno di ...