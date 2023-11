Muore dopo la cena al ristorante | sospetti sull' ingrediente killer

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 1 novembre 2023) La Procura di Benevento ha aperto un'inchiestaa scomparsa di Gerardina Corsano, una 46enne di Ariano Irpino (Avellino) morta in ospedale per una probabile intossicazione alimentare da botulino. Resta ricoverato in gravi condizioni il marito Angelo Meninno, 52 anni, imprenditore agricolo. La salma della donna è a disposizione della magistratura per l'autopsia, mentre i poliziotti del commissariato di Ariano Irpino hanno già acquisito i primi elementi utili alle indagini e ascoltato alcuni testimoni. Secondo una prima ricostruzione, sabato sera la coppia avrebbeto in undell'Avellinese. Entrambi si sono sentiti male domenica mattina, ma solo stamattina sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale di Ariano Irpino in preda agli spasmi. Dagli accertamenti, è stata ipotizzata una intossicazione da botulino, ...