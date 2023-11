Morte Matthew Perry | autopsia esclude fentanyl e metanfetamina

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 1 novembre 2023) (Adnkronos) – Ladell’attore statunitensenon è stata causata da un’overdose di. La star della sitcom “Friends” (1994-2004), dove interpretava Chandler Bing, personaggio dolce e spocchioso, è deceduto tragicamente nella sua vasca idromassaggio Jacuzzi sabato 28 ottobre all’età di 54 anni e i primi test hanno escluso la presenza di una delle due sostanze nel suo organismo al momento del decesso. Nella casa di Los Angeles dell’attore sono stati trovati diversi medicinali, come anti-depressivi e anti ansia oltre a un farmaco usato per curare persone con bronchite cronica o enfisema. Come riportato da Tmz, sito di gossip dedicato alle celebrità americane, fonti delle forze della polizia hanno rivelato che gli investigatori hanno eseguito solo i primi test ...