Morta dopo una pizza | forse intossicata dal botulino

La7.it - Una donna di 48 anni, Gerardina Corsano, èin ospedale ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, mentre il marito, Angelo Meninno, imprenditore agricolo 52enne, è ricoverato in gravi ...Un uomo è stato arrestato per l'omicidio di Altopascio (Lucca) dell'agosto scorso. Vittima un turista, Luigi Pulcini, 75enne, di Ascoli che era ...(ANSA) - ALTOPASCIO (LUCCA), 01 NOV - Un uomo è stato arrestato per l'omicidio di Altopascio (Lucca) dell'agosto scorso. Vittima un turista, ...