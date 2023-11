Moretti dolci | la ricetta facile e veloce!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Isono dei bocconcini al cioccolato con un ripieno alla ricotta, cocco e latte in polvere; a casa mia vanno a ruba, tanto che devo nasconderne un paio per me se voglio assaggiarli. Si fiondano sul vassoio grandi e piccini e alla velocità della luce li vedo smaterializzarsi davanti ai miei occhi. Mi consolo pensando che sono talmente semplici e veloci da realizzare che posso rifarli quasi ad occhi chiusi. Bastano 4 ingredienti soltanto, una forchetta, niente forno, solo il fornello per fondere il cioccolato (o il microonde) e un po’ di pazienza, ma poca davvero, per aspettare che si rassodano in freezer prima in frigorifero dopo. Mi spiego: come prima cosa dovremo preparare la farcitura, una volta pronta, formeremo delle palline e le lasceremo nel congelatore, ma per pochissimo tempo: cinque minuti appena. Poi le tufferemo nel cioccolato ...