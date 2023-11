Mondiali Veterani di Judo | l’Italia colleziona tre ori nelle prime giornate di gara

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Abu Dhabi – Dopo i primi posti conquistati da Gionni Cucini e Stefano Bani, insieme al secondo di Giuliano Invernizzi e il terzo di Marco Gigli, Antonio Alfidi e Massimo Petrillo, è arrivata la settima medaglia da Federico Deiana, dai Campionatidi, in svolgimento ad Abu Dhabi. Il racconto della prima giornata di gare e le interviste (fijlkam.it) Partenza con il botto per il team italiano delMaster che al play hall della Sorbona University di Abu Dhabi, ottiene subito due splendidi ori con: Gionni Cucini M8 -66 kg. e Stefano Bani M. 8 -100 kg. Entrambi gli atleti hanno combattuto con autorevolezza dominando la categoria e chiudendo le finali prima del tempo con due “ippon”. Invernizzi Giuliano finalista nella classe M9-90 kg. si aggiudica un argento che, per come sono andate le cose, va un ...