Mo | nuovo raid Israele contro campo profughi Jabalia | ' numerose vittime' **

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Gaza, 1 nov. (Adnkronos) -aereo delle forze militari israelianeildi. Vi sono, rende noto al Jazeera, descrivendo il bombardamento come "intenso e indiscriminato". Sarebbero centinaia le persone intrappolate sotto le macerie degli edifici rasi al suolo. Prima del, erano stati lanciati volantini in cui si sollecitavano i civili a lasciare il sito.

Unallestimento ricostruisce le trasformazioni della prestigiosa residenza degli Estensi, ... Punto d'incontro: Ufficio Turistico di Sassuolo, Piazzale della Rosa, 41049 Sassuolo. Il Programma: ...«Quando sono arrivato a Desio da Napoli non conoscevo niente e nessuno, era per me tutto nuovo, come la stessa Milano - aveva raccontato in occasione del saluto alla comunità desiana - Sono arrivato ...RAFAH, 01 NOV - Quasi 90 palestinesi feriti e quasi 450 persone con doppia cittadinanza e stranieri hanno lasciato Gaza questa mattina per l'Egitto attraverso il valico di Rafah dopo che le autorità e ...