MJF dove va | AEW o WWE?

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Di recente sono successe due cose: MJF si è involato verso il record di Kenny Omega, sconfiggendolo; ed è tornato a parlare della scadenza del suo contratto prevista per gennaio 2024. Una data che segna uno spartiacque nella storia della All Elite Wrestling. Un potenziale rinnovo significa mantenere uno dei prospetti più forti dell’era moderna. Una potenziale perdita significa veder partire il principale Pillar sul quale la compagnia ha puntato le proprie speranze. Ma Maxwell cosa potrebbe scegliere, per davvero? Provo a capire assieme a voi quali sono i vantaggi e gli svantaggi di una possibile permanenza o di una partenza. Nei commenti scrivete i vostri “perché sì” e “perché no” riguardo il tema di oggi. AEW Perché sì. Innanzitutto per riconoscenza verso una compagnia che ti ha svezzato, ti ha protetto, dato i migliori avversari, puntando su di te dal primo istante ...