Million Day ed Extra Million Day estrazione delle 13 di mercoledì 1° novembre 2023 | i numeri vincenti di oggi

(Di mercoledì 1 novembre 2023)Dayore 13, ecco l’deidi1°. Per l’quotidianaore 13:00 del concorso, ecco quali sono iestratti delDay di1°. Ilha raddoppiato le sue estrazioni e ogni giorno verrà effettuata una nuovadei: la prima alle 13:00, poi come sempre, ci sarà quella20.30. Ma come funziona il concorso? La combinazione ...

Estrazione MillionDAY Mercoledì Al Millionday oggi si gioca per vincere un nuovo milione di euro. Su Controcampus scopri i numeri vincenti alle 13.00 in diretta live. L'estrazione1 Novembre 2023 mette in palio sempre gli stessi premi fissi. Per prendere parte al gioco dal proprio smartphone, tablet o pc, è necessario aprire un conto di gioco. Ma le ricevitorie già ...I 5 numeri estratti al MillionDAY e i 5 al MillionDAY Extra sorteggiati alle ore 13.00 di mercoledì 1 novembre: le estrazioni vincenti. Come si gioca, quanto si vince ...Anche se quella di oggi è una giornata festiva la caccia al colpo grosso non conosce soste: pure oggi una doppia chance. Mewrcoledì ...