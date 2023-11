Milano - tragico scontro in viale Forlanini. Muoiono due giovani

(Di mercoledì 1 novembre 2023)(ITALPRESS) – Grave incidente questa mattina, poco dopo le 5, in, dove duedi 26 anni e 24 anni hanno perso la vita. Coinvolte tre autovetture e in tutto 12 persone. Altri due occupanti delle auto sono in gravi condizioni condizioni all’ospedale Niguarda di. Secondo le prime ricostruzioni pare che icoinvolti stessero rientrando da una festa di Halloween. Dopo un primo lieve incidente però, sulle autovetture lasciate nelle corsie centrali della strada che porta all’aeroporto di Linate, mentre si procedeva al rilevamento dei danni, una terza auto sarebbe piombata ad alta velocità sulle auto ferme, provocando la tragedia. (ITALPRESS). Foto: Vigili del Fuoco L'articolo proviene da Ildenaro.it.

- Grave incidente questa mattina, poco dopo le 5, in viale Forlanini a, dove due giovani di 26 anni e 24 anni hanno perso la vita. Coinvolte tre autovetture e in tutto 12 persone. Altri due occupanti delle auto sono in gravi condizioni condizioni all'ospedale ...Due giovani di 24 e 26 anni hanno perso la vita in un grave incidente che si è verificato alle 5 a Milano: facevano parte di un gruppo di sei amici che viaggiava su unì'auto di ritorno dai festeggiame ...MILANO (ITALPRESS) - Grave incidente questa mattina, poco dopo le 5, in viale Forlanini a Milano, dove due giovani di 26 anni e 24 anni hanno perso la vita. Coinvolte tre autovetture e in tutto 12 ...