Milano | schianto e morti dopo la festa di Halloween Automobilista positivo all’alcol test e senza patente

...di mercoledì 1 novembre nel tragico incidente stradale avvenuto in viale Forlanini a, lo ... devastante, tanto che i veicoli sono 'volati' a una settantina di metri dal luogo del primo. ...

Schianto a Milano, morti due ragazzi. Senza patente e positivo all'alcoltest chi lo ha provocato Agenzia ANSA

Incidente a Milano in viale Forlanini dopo la festa di Halloween: morti due ragazzi di 24 e 26 anni, due feriti gravi Corriere Milano

Emergono dettagli sul gravissimo incidente stradale con due morti che si è verificato questa mattina all'alba, intorno alle 5.20, in viale Forlanini sulla strada che ...Milano – L’ ultima story l'ha pubblicata sul suo profilo Instagram attorno all’1.30: lui e un’amica con i volti truccati di bianco e nero per la festa di Halloween alla discoteca The Beach di via ...