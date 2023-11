Milano Notte di Halloween tragica in via Forlanini | morti due ventenni

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Unadi. Due ragazzi sonoin un incidente stradale avvenuto alle 5:30 di mattina del 1° novembre. L’impatto è avvenuto in vialein direzione dell’aeroporto di Linate. Ben tre le auto coinvolte: una Opel Mokka, una Peugeot 208 e una Volkswagen Golf. In base ad una prima ricostruzione erano 12 le persone a bordo delle tre auto tra cui una bambina di 8 anni. Gli accertamenti sono stati svolti dalla polizia locale che sta lavorando al caso. Si sarebbe verificato un tamponamento tra la Volkswagen e la Opel. Gli occupanti sarebbero scesi dai mezzi quanto sarebbe arrivata la Peugeot con sei persone a bordo andando a colpire le altre due vetture ferme sulla carreggiata. A causa del tamponamento hanno perso la vita un ragazzo di 26 anni che era ...

Incidente a Milano in viale Forlanini dopo notte di Halloween, morti due ragazzi Sky Tg24

Drammatico incidente a Milano nella notte tra martedì 31 e mercoledì 1 novembre: il bilancio momentaneo parla di due morti e dieci feriti, di cui due in gravi condizioni. Tra i feriti c’è anche una ...Drammatico incidente mortale all’alba di questa mattina, 1 novembre, a Milano in viale Forlanini ... stavano tornando a casa dopo aver trascorso in compagnia di amici la notte di Halloween. Altre ...