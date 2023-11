Milano | morti due ragazzi | erano in sei in auto Positivo ad alcoltest e senza patente il 30enne che ha scatenato il tamponamento

Leggi su feedpress.me

(Di mercoledì 1 novembre 2023)tutti giovani tra i 18 e 26 anni e viaggiavano in 6 su una Peugeot i giovani che sono stati coinvolti nel gravedi questa mattina in viale Forlanini acon tre. Sulla Peugeot c'i dueche sono, l’autista di 26 anni deceduto sul colpo per il grave schianto, e il 24enne che era stato trasportato d’urgenza in gravi condizioni all’ospedale San Raffaele...