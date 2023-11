Milano | incidente in viale Forlanini | morti due ragazzi di 26 e 24 anni | dieci feriti tra cui una bimba di 8 anni

all'alba in viale Forlanini, l'arteria che porta all'aeroporto di Linate, con un bilancio ... E ' risultato positivo all'alcol test e la Polizia locale dista facendo una verifica sui ...L'incidente è avvenuto all'altezza di via Taverna allo svincolo in direzione Linate che è stato momentaneamente chiuso per permettere i rilievi del caso. Due ragazzi sono morti, altri sono ricoverati ...MILANO - Grave incidente questa mattina, poco dopo le 5, in viale Forlanini a Milano, dove due giovani di 26 anni e 24 anni hanno perso la vita. Coinvolte tre autovetture e in tutto 12 persone. Altri ...