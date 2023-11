È morta la 22enne vittima delincidente avvenuto il 27 ottobre sulla A8. Si chiamava Sara Basilico ed era di Vanzago. La ... all'altezza della barriera dinord. Secondo quanto ricostruito ...

Grave incidente a Milano, morti due ragazzi, in sei in auto Agenzia ANSA

Milano, grave incidente stradale: due morti e tre feriti | Positivo all'alcol test e senza patente l'uomo che ha causato il tamponamento TGCOM

Valico di Rafah, primi civili fuori da Gaza. La manovra approda in Senato. Milano, grave incidente stradale: 2 morti. Comune Caivano, blitz anticamorra: 18 arresti. Al via una nuova giornata di Coppa ...Erano tutti giovani tra i 18 e 26 anni e viaggiavano in 6 su una Peugeot i giovani che sono stati coinvolti nel grave tamponamento di questa mattina in viale Forlanini a Milano con tre auto. Sulla ...