Milan-Roma 2-2 | Abraham pareggia al 93? | Gol e Highlights | Serie A TIM 2022 23

(Di mercoledì 1 novembre 2023) L’inglese insacca da pochi passi in pieno recupero ristabilendo l’equilibrio a pochi attimi dal fischio finale. Doccia fredda per i…Guarda questo video su Youtube L'articolo2-2al 93?: Gol eA TIM/23 proviene da JustCalcio.com.

...21.00 Chi passa sfiderà ilagli ottavi Genoa - Reggiana: mercoledì 01 novembre, ore 15.00 Chi passa sfiderà la Lazio agli ottavi Cremonese - Cittadella: 2 - 1 dts La Cremonese sfiderà la...

Cori contro Lukaku, arriva una multa per l'Inter. Sanzioni anche per Milan, Napoli e Roma Tutto Juve

Serie A, l'Inter batte la Roma 1-0. Napoli-Milan 2-2. HIGHLIGHTS Sky Tg24

In attesa del rientro in campo dopo l'infortunio rimediato in seguito della partita contro il Milan, nella serata di ieri la casa di Chris Smalling è stata teatro di un tentato furto. Secondo quanto… ...A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’avvocato Domenico La Marca. Di seguito, un ...