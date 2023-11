Milan | gli infortuni muscolari preoccupano | quasi 300 dal 2020

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Il pareggio arrivato a Napoli nell’ultima partita di campionato ha evidenziato ancora una volta i problemi di tenuta fisica della rosa di Stefano Pioli. La questione, in particolare quella relativa ai problemi, è oggetto di dibattito nell’immaginario collettivo rossonero. Se pensiamo alla trasferta in terra campana infatti, il tecnico rossonero ha perso prima del match Kjaer (avrebbe giocato al posto di Kalulu considerato a rischio) e durante la partita lo stesso Kalulu (lesione retto femorale) e poi Pulisic all’intervallo (per lui solo affaticamento). I due difensori e l’attaccante, sono soltanto gli ultimi calciatori delad avere avuto problemi di natura muscolare, con la lista degli infortunati di ottobre che ha riportato enormi problemi nelle rotazioni di Pioli. Non a caso esiste una particolare classifica ...