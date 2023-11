Miglior giocatore africano 2023 2023 | Osimhen tra i 30 candidati | presenti anche Salah e Mané

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 novembre 2023) E’ stato ufficializzato l’elenco dei 30per il premio didell’anno 2022/. Non poteva mancare Victor, che a suon di gol ha trascinato il Napoli alla vittoria dello scudetto, vincendoil titolo di capocannoniere. Ci sono inoltre Sadio Mane e Mohamed, pluri-vincitori del riconoscimento, mentre spicca tanto Marocco. La storica semifinale raggiunta ai Mondiali di Qatar 2022 dalla Nazionale nordafricana ha infatti fatto sì che in top 30 ci siano numerosi protagonisti di quella squadra, da Amrabat ad Hakimi, passando per Ziyech, Bounou ed en Nesyri. La cerimonia per l’assegnazione del premio è in programma lunedì 11 dicembre. SportFace.