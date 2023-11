Meteo | temperature giù e forti piogge Allerta rossa in Friuli Venezia Giulia e Veneto

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Giovedì 2 novembre torna la pioggia forte. Cielo coperto al Centro-Nord e consin dal mattino a carattere irregolare. Nel corso del pomeriggio tempo in ulteriore e forte peggioramento su tutto il Nord e poi anche su Toscana, Umbria e Lazio entro sera. Attenzione anche alle precipitazioni abbondantissime su Alpi, Prealpi, Liguria eper rischio idrogeologico su alcuni settori di; arancione per temporali su zone di Emilia-Romagna e Liguria

E' prevista allertaper il vento. Ci aspetta un umido giovedì conche non supereranno i 24°C. Copriamoci un pochino di più e non dimentichiamo di prendere l'ombrello. Per oggi è ...

Meteo: CALDO STOP anche al Sud, le Temperature stanno per crollare. La Data e quanto caleranno iLMeteo.it

Meteo, in arrivo la tempesta Ciaran: maltempo su gran parte del Paese Sky Tg24

Secondo quanto riportato da 3B Meteo, le temperature oscilleranno tra i 14 e i 10 gradi. Anche per il prossimo fine settimana sono attese perturbazioni con temperature in lieve diminuzione.Due fronti perturbati, quello più intenso domenica, porterà forti nubifragi e criticità. Il regime atlantico non ha nessuna intenzione di ritirarsi dalla scena europea. La fucina dei fronti perturbati ...