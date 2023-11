Merkava e fantasia contro la jihad | il piano del generale per stanare Hamas

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 novembre 2023) L'operazione terrestre israeliana a Gaza, feudo dei terroristi di, sarà lunga e difficile, oltre a comportare il rischio di effetti a cascata su tutto il Medio Oriente. Ce lo spiega ilMaurizio Boni, dal 2014 al 2016 capo di Stato Maggiore del NATO Rapid Deployable Corps., le incursioni di carri e fanteria dei giorni scorsi hanno fatto da apripista? «Le azioni degli ultimi giorni hanno costituito una fase preparatoria lungamente pianificata per iniziare a scardinare le difese die anche per fare attività di intelligence, in particolare riguardo alla rete dei tunnel. In queste azioni è fondamentale il modo originale e creativo in cui gli israeliani utilizzano il loro principale veicolo corazzato, cioè il carro armato. A differenza che negli altri eserciti, il ...