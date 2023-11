Mercato Napoli | ritorno di fiamma per gli azzurri | è il pupillo di Garcia

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Ci siamo: novembre è iniziato, tra soli due mesi la sessione di calciodi riparazione di gennaio riprenderà. Ilinizia a valutare i primi nomi. Ilè alla ricerca della forma perduta: Aurelio De Laurentiis è sceso personalmente in “campo” per cercare di ricompattare l’ambiente a seguito della sconfitta casalinga occorsa contro la Fiorentina nell’ultima gara pre sosta. L’effetto è stato in parte quello sperato, dopo il successo esterno del Bentegodi sull’Hellas Verona, il team di Rudiè risultato corsaro anche a Berlino, compiendo un passo decisivo verso la qualificazione agli ottavi, che potrebbe essere definitivamente consolidata nelcontro i tedeschi al Maradona. Contro il Milan, però, le lacune tecnico – tattiche dei campioni d’Italia in carica sono prepotentemente ...