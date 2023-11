Meloni | “L’Italia continuerà a essere al fianco dell’Ucraina”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 1 novembre 2023) ROMA – Il presidente del Consiglio, Giorgia, ha incontrato ieri a Palazzo Chigi Sviatoslav Shevchuk, arcivescovo maggiore di Kyiv-Halyc. Nel corso del colloquio,ha ribadito che “adale del suo popolo da ogni punto di vista, da quello politico a quello umanitario, e che proseguirà senza sosta nel suo impegno a 360° per arrivare ad una pace giusta, duratura e complessiva. Il Presidente del Consiglio ha ribadito cheintende dare il suo massimo contributo per il processo di ricostruzione, sottolineando anche la disponibilità già offerta per i siti culturali della città di Odessa e la Cattedrale della Trasfigurazione”. L’arcivescovo Shevchuk ha ringraziato il presidente ...