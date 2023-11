Meloni e scherzo russo | Calenda assolve premier | Conte attacca

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 1 novembre 2023) (Adnkronos) – Loalla presidente del Consiglio Giorgiaaccende il dibattito politico. La, a settembre, ha ricevuto la telefonata di due comici russi che hanno provato a coglierla in fallo in particolare sul tema della guerra tra Ucraina e Russia. La presidente del Consiglio ha ribadito il sostegno dell’Italia a Kiev, senza ‘abboccare’ al tentativo dell’interlocutore – che si spacciava per il Presidente della Commissione dell’Unione Africana – di ottenere parole critiche nei confronti del ”nazionalismo” ucraino. In Italia, il mondo politico si esprime sulla vicenda anche al di là deinuti della telefonata. “Nella vicenda della telefonata con i due comici russi, c’è stato indubbiamente un grave errore dell’ufficio del consigliere diplomatico di Palazzo Chigi, che non ...