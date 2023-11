Meloni e lo scherzo russo | cosa ha detto | le risposte sull’Ucraina

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 1 novembre 2023) (Adnkronos) – L’Italia sostiene l’Ucraina nella guerra contro la Russia e la posizione non cambia. Il presidente del Consiglio Giorgia, al telefono nello-trappola architettato dai comici russi Vovan e Lexus, conferma il punto-cardine della politica estera italiana a sostegno di Kiev, Vovan e Lexus pubblicano sul proprio profilo VKontakte, principale social, gli audio della conversazione che avviene in inglese e che viene doppiata innei 13 minuti complessivi, suddivisi anche in diversi file singoli. Nel passaggio relativo al conflitto tra Ucraina e Russia,afferma che “c’è molta stanchezza, da tutte le parti. Ci avviciniamo al momento in cui ognuno capisce che serve una via d’uscita. Il problema è trovare una via d’uscita che possa essere accettabile per entrambi, ...