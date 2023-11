Medvedev | «Dito medio al pubblico? Stavo controllando le mie unghie»

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Il tennista numero 3 al mondo Daniilè stato sconfitto da Grigor Dimitrov (6-3, 6-7, 7-6) al Masters 1000 Parigi-Bercy e ha parlato successivamente in conferenza stampa. Come ti senti dopo questa sconfitta contro Grigor Dimitrov? C’era qualcosa di meglio da fare nell’ultimo tie-break? «Al tie-break non c’è molto da dire. Non sono sicuro che avrei potuto fare di meglio. Ho fatto un grosso errore sul 2-0, ma questo è tutto. Lui ha fatto alcuni colpi vincenti, ha servito bene. Sono felice del modo in cui ho giocato. Sono riuscito ad aumentare il mio livello di gioco durante l’incontro. Certo, sono molto deluso di aver perso, ma ho fatto una buona partita. Tanto vale cercare di rimanere positivi. È molto difficile organizzare due tornei insieme. La fiducia aiuta a combattere, a giocare bene. Ma Grigor (Dimitrov) è in forma al momento. Ho perso un sacco di palle, ...

