Mediterranea o chiarissima | qualunque sia il fototipo dell’amica del cuore è già Natale! Ecco 3 cofanetti beauty da mettere sotto l’albero

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Il Natale è davvero alle porte? Per non farci trovare impreparatidaper tutte le tipologie di pelle Natale sta per arrivare e con le Feste dietro l’angolo è importante scegliere con cura i regali da. In occasione delle festività natalizie, Rilastil – brand leader nel settore dermocosmetico, parte del gruppo italiano Istituto Ganassini – presenta tre esclusivi protocolli viso in edizione limitata, progettati su misura per rispondere alle diverse caratteristiche ed esigenze della pelle. Ogni protocollo rappresenta un regalo pensato con cura, perfetto per sorprendere e deliziare ogni mamma, amica, sorella o donna speciale neldi ognuno. Con la ...