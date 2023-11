Medici contro il governo | pronti allo sciopero per il taglio delle pensioni

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Dscontento all’indignazione: iitaliani si ribellanola proposta di legge sullecontenuta nella Manovra economica. Secondo le ultime indiscrezioni, nella nuova Legge di Bilancio si prevedono tagli alledei dipendenti pubblici che smetteranno di lavorare nel 2024 e non fornisce risorse adeguate per il Servizio Sanitario Nazionale. Con l’approvazione della Legge di Bilancio al Senato, i sindacati Anaao Assomed e Cimo Fesmed hanno dichiarato lo stato di agitazione. La rivolta deiI sindacati Anaao Assomed e Cimo-Fesmed hanno ufficialmente dichiarato lo stato di agitazione e hanno programmato una giornata dinella prima opportunità disponibile. Saranno organizzate assemblee sindacali in tutte le strutture sanitarie, ...