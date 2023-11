Mean Girls | la reunion delle protagoniste in uno spot | “Alcune cose non cambiano”

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Lesono tornate: Lindsay Lohan, Amanda Seyfried, Lacey Chabert hanno ripreso i rispettivi ruoli nel film e sono apparse nel nuovodi Walmart, nota catena statunitense di negozi al dettaglio, in una campagna di marketing per il Black Friday. A questone seguiranno anche altri, La pubblicità riprende le ambientazioni della nota commedia romantica del 2004 e mostra le tre star di nuovo alla North Shore High School al giorno d’oggi, in vesti decisamente diverse: Cady Heron (Lindsay Lohan) è la consulente scolastica, Karen Smith (Amanda Seyfried) è una meteorologa e Gretchen Wieners (Lacey Chabert) è la mamma di unanuove ragazze più popolari nella scuola. Nello, come si vede nel video, vengono quindi pubblicizzati molti prodotti disponibili durante il Black ...