Mean Girls | la reunion con il cast originale per uno spot geniale

Leggi su biccy

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Ci hanno privato di un vero sequel di(nel 2024 uscirà al cinema un musical ispirato al film), ma c’ha pensato una delle più grandi catene di supermercati americani a farci un regalo. Per sponsorizzare il Black friday, Walmart ha arruolato Lindsay Lohan, Amanda Seyfried, Lacey Chabert e Daniel Franzese per vestire nuovamente i panni di Cady, Karen, Gretchen e Damian. Che dire… so fetch! From Girl World to Deal World, Wednesdays are where it’s at…& we’ll (obvi) be the ones wearing pink. #BlackFridayDeals drop next week. https://t.co/l3Cr32GSrG pic.twitter.com/aoVaNZtnK2 — Walmart (@Walmart) November 1, 2023: le attrici pronte ad un vero sequel. Rachel McAdams: “Certo che sarei pronta. Devo dire che sarebbe divertente interpretare Regina George in una fase diversa ...