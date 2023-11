Maxi tamponamento a Milano | 12 persone coinvolte | morti due giovani di 26 e 24 anni

Leggi su feedpress.me

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Grave incidente stradale all’alba, verso le 5 del mattino, ain viale Forlanini in cui sarebbero statesecondo una prima ricostruzione 12a bordo di tre auto. In seguito a undi cui la dinamica è ancora da ricostruire sonoun ragazzo di 26che si trovava alla guida di una delle vetture e uno di 24che è stato trasportato in gravi condizioni...