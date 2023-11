Matthew Perry “non è morto per un’overdose di Fentanyl o metanfetamine” | i primi risultati dell’autopsia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 novembre 2023) La morte di, celebre per il suo ruolo di Chandler in “Friends“, rimane avvolta nel mistero nonostante isiano stati resi noti. L’attore è stato trovato senza vita nella sua vasca idromassaggio nella sua casa di Pacific Palisades e itest, eseguita il 29 ottobre, hanno escluso che la causa del decesso siadi. Tuttavia per scoprire le reali circostanze che hanno portato alla morte disarà necessario attendere ancora dai 4 ai 6 mesi: è questo, infatti, il periodo necessario per icompletie gli esami del medico legale. Si presume che l’attore ...